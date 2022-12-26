Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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26/12/2022

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda bir hafta daha geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Haftanın teknik adamı:
ALİ ORALOĞLU (MTG)

Haftanın futbolcusu:
BURAK KOÇAR (M.DEĞİRMENLİK)

Haftanın hakemi:
KEREM ERAN (HAMİTKÖY-GÖNYELİ)


Haftanın kare ası:
KENAN (DTB), ERNEST (HAMİTKÖY), ÜNAL (MTG), İRFAN (LEFKE)

Gol krallığı:
13 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)

10 Gol:
ŞENOL (MTG), ARİF (MTG), BURAK (DEĞİRMENLİK)

8 Gol: 
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), H. DEYNEKLİ (M. DEĞİRMENLİK), POTE (MTG), ERNEST (HAMİTKÖY)

Toplu sonuçlar:

Puan Durumu:

Haftanın Programı:

26/12/2022 09:29
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TAGS: hafta, spor, kktc
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