Haber Kıbrıs Spor Görünüm
26/12/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda bir hafta daha geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
Haftanın teknik adamı:
ALİ ORALOĞLU (MTG)
Haftanın futbolcusu:
BURAK KOÇAR (M.DEĞİRMENLİK)
Haftanın hakemi:
KEREM ERAN (HAMİTKÖY-GÖNYELİ)
Haftanın kare ası:
KENAN (DTB), ERNEST (HAMİTKÖY), ÜNAL (MTG), İRFAN (LEFKE)
Gol krallığı:
13 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
10 Gol:
ŞENOL (MTG), ARİF (MTG), BURAK (DEĞİRMENLİK)
8 Gol:
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), H. DEYNEKLİ (M. DEĞİRMENLİK), POTE (MTG), ERNEST (HAMİTKÖY)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: