Haftanın 'en'leri
Aksa Süper Lig'te 14. hafta geride kaldı, işte haftanın enleri, puan durumu, gol krallığı ve toplu sonuçlar
20/12/2021
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
HAMİTKÖY
Haftanın teknik adamı:
CANER OSHAN (DTB)
Haftanın futbolcusu:
ARDAHAN ORBAY (HAMİTKÖY)
Haftanın hakemi:
ZEKAİ TÖRE (LEFKE-BÜY)
Haftanın kare ası:
A. SÖNMEZ (DTB), EMİRHAN (YAK), AZAT (GÖNYELİ), SELÇUK (CİHANGİR)
Gol krallığı:
12 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
10 gol:
KOSSİ (MTG)
9 gol:
FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke)
8 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG), BEKİR (Göçmenköy), YASİN (Yeşilova), REMZİ, CANDY (TOL)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: