Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig'te 14. hafta geride kaldı, işte haftanın enleri, puan durumu, gol krallığı ve toplu sonuçlar

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20/12/2021

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:

HAMİTKÖY

Haftanın teknik adamı:

CANER OSHAN (DTB)

Haftanın futbolcusu:

ARDAHAN ORBAY (HAMİTKÖY)

Haftanın hakemi:

ZEKAİ TÖRE (LEFKE-BÜY)

Haftanın kare ası:

A. SÖNMEZ (DTB), EMİRHAN (YAK), AZAT (GÖNYELİ), SELÇUK (CİHANGİR)

Gol krallığı:

12 gol:
MİSHALİ (Cihangir)

10 gol:

KOSSİ (MTG)

9 gol:

FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke)

8 gol:

EMRE ÖZSİN (MTG), BEKİR (Göçmenköy), YASİN (Yeşilova), REMZİ, CANDY (TOL)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

20/12/2021 09:37
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TAGS: haftanın enleri, futbol, hamitköy
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