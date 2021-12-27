Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig'te 15. hafta geride kaldı, işte haftanın enleri, puan durumu, gol krallığı ve toplu sonuçlar

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27/12/2021

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:
TÜRK OCAĞI 

Haftanın teknik adamı:
ALİ ORALOĞLU (MTG)

Haftanın futbolcusu:
MEHMET ALTIN (Dumlupınar)

Haftanın hakemi:
EMRE ÖZTAŞLI (Hamitköy-GHE)

Haftanın kare ası:
UĞUR (MTG), REMZİ (TOL), ERDOĞAN (BÜY), B.MEHMET (Yeşilova)

Gol krallığı:
14 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

12 gol:
KOSSİ (MTG)

10 gol:
REMZİ (TOL)

9 gol:
FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke), EMRE (MTG)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

 

27/12/2021 09:38
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TAGS: haftanın enleri, aksa, süper lig
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