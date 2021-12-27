Haftanın 'en'leri
Aksa Süper Lig'te 15. hafta geride kaldı, işte haftanın enleri, puan durumu, gol krallığı ve toplu sonuçlar
27/12/2021
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
TÜRK OCAĞI
Haftanın teknik adamı:
ALİ ORALOĞLU (MTG)
Haftanın futbolcusu:
MEHMET ALTIN (Dumlupınar)
Haftanın hakemi:
EMRE ÖZTAŞLI (Hamitköy-GHE)
Haftanın kare ası:
UĞUR (MTG), REMZİ (TOL), ERDOĞAN (BÜY), B.MEHMET (Yeşilova)
Gol krallığı:
14 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
12 gol:
KOSSİ (MTG)
10 gol:
REMZİ (TOL)
9 gol:
FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke), EMRE (MTG)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu: