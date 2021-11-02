Haftanın 'en'leri

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02/11/2021

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Haftanın 'en'leri

HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM

 

Haftanın takımı:
M.A. YEŞİLOVA

Haftanın teknik adamı:
SERKAN ÖNET (Gönyeli)

Haftanın futbolcusu:
WESTON (Y.Dumlupınar)

Haftanın hakemi:
MUSTAFA ÖZTUGAY (Binatlı-Dumlupınar)

Haftanın kare ası:
BURAK (Gönyeli), ARİF (MTG), MEJDİ (Yeşilova), Raif (K.Kaymaklı)

Gol krallığı:
8 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

7 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG)

6 gol:
KOSSİ (MTG)

5 gol:
HERMANN (Lefke), B.MEHMET, YASİN (Yeşilova), BEKİR (Göçmenköy), KAAN (DTB), 

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

02/11/2021 09:42
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TAGS: Haftanın ’en’leri, spor, futbol
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