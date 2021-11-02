Haftanın 'en'leri
02/11/2021
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
M.A. YEŞİLOVA
Haftanın teknik adamı:
SERKAN ÖNET (Gönyeli)
Haftanın futbolcusu:
WESTON (Y.Dumlupınar)
Haftanın hakemi:
MUSTAFA ÖZTUGAY (Binatlı-Dumlupınar)
Haftanın kare ası:
BURAK (Gönyeli), ARİF (MTG), MEJDİ (Yeşilova), Raif (K.Kaymaklı)
Gol krallığı:
8 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
7 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG)
6 gol:
KOSSİ (MTG)
5 gol:
HERMANN (Lefke), B.MEHMET, YASİN (Yeşilova), BEKİR (Göçmenköy), KAAN (DTB),
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