Haftanın 'en'leri
12. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve gol krallığı
06/12/2021
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
GÖÇMENKÖY
Haftanın teknik adamı:
ALİ ORALOĞLU (MTG)
Haftanın futbolcusu:
ERTAÇ TAŞKIRAN (TOL)
Haftanın hakemi:
UTKU HAMAMCIOĞLU (MTG-GÖNYELİ)
Haftanın kare ası:
SENA (K. KAYMAKLI), TANSEL (DTB), FIRAT (YAK), ŞENOL (MTG)
Gol krallığı:
11 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
10 gol:
KOSSİ (MTG)
9 gol:
FELİX (K.Kaymaklı)
8 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG), BEKİR (Göçmenköy)
7 gol:
YASİN, VAKKAS (Yeşilova), HERMANN (Lefke), REMZİ (TOL)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: