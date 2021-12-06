Haftanın 'en'leri

12. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve gol krallığı

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06/12/2021

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:

GÖÇMENKÖY

Haftanın teknik adamı:

ALİ ORALOĞLU (MTG)

Haftanın futbolcusu:

ERTAÇ TAŞKIRAN (TOL)

Haftanın hakemi:

UTKU HAMAMCIOĞLU (MTG-GÖNYELİ)

Haftanın kare ası:

SENA (K. KAYMAKLI), TANSEL (DTB), FIRAT (YAK), ŞENOL (MTG)

Gol krallığı:

11 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

10 gol:
KOSSİ (MTG)

9 gol:
FELİX (K.Kaymaklı) 

8 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG), BEKİR (Göçmenköy)

7 gol:
YASİN, VAKKAS (Yeşilova), HERMANN (Lefke), REMZİ (TOL)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

06/12/2021 09:47
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TAGS: futbol, haftanın enleri,
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