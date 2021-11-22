Haftanın 'en'leri

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Aksa Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı; işte haftanın başarılıları, toplu sonuçlar, puan durumu ve 11. haftanın programı
22/11/2021
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Aksa Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı; işte haftanın başarılıları, toplu sonuçlar, puan durumu ve 11. haftanın programı
Haftanın takımı:
MESARYA
Haftanın teknik adamı:
CANER OSHAN (DTB)
Haftanın futbolcusu:
CEMAL YAŞINSES (Göçmenköy)
Haftanın hakemi:
FEHİM DAYI (K. Kaymaklı-Gönyeli)
Haftanın kare ası:
REMZİ (TOL), AFÜN (DTB) YUSUF (Mesarya), Vakkas (Yeşilova)
Gol krallığı:
11 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
9 gol:
KOSSİ (MTG)
7 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG)
6 gol:
HERMANN (Lefke), VAKKAS, YASİN (Yeşilova), BEKİR (Göçmenköy), REMZİ ((TOL), KAAN (DTB), KASIM (Lefke)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: