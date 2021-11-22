Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı; işte haftanın başarılıları, toplu sonuçlar, puan durumu ve 11. haftanın programı

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22/11/2021

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Haftanın 'en'leri

HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM

Aksa Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı; işte haftanın başarılıları, toplu sonuçlar, puan durumu ve 11. haftanın programı

Haftanın takımı:


MESARYA

Haftanın teknik adamı:


CANER OSHAN (DTB)

Haftanın futbolcusu:


CEMAL YAŞINSES (Göçmenköy)

Haftanın hakemi:


FEHİM DAYI (K. Kaymaklı-Gönyeli) 

Haftanın kare ası:
REMZİ (TOL), AFÜN (DTB) YUSUF (Mesarya), Vakkas (Yeşilova)

Gol krallığı:
11 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

9 gol:
KOSSİ (MTG)

7 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG)

6 gol:
HERMANN (Lefke), VAKKAS, YASİN (Yeşilova), BEKİR (Göçmenköy), REMZİ ((TOL), KAAN (DTB), KASIM (Lefke)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

22/11/2021 09:37
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TAGS: aksa süper lig, toplu sonuçlar, puan durumu
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