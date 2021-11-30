Haftanın 'en'leri

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30/11/2021

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Haftanın 'en'leri

HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM

Haftanın takımı:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Haftanın teknik adamı:
DERVİŞ KOLCU (K.KAYMAKLI)

Haftanın futbolcusu:
HASAN EVREN (YENİCAMİ)

Haftanın hakemi:
MEHMET SEZENER (M.A.YEŞİLOVA-TOL)

Haftanın kare:
FELİX (K. KAYMAKLI), YUNUS (BİNATLI), MEVLÜT (GÖÇMENKÖY), ERTAÇ (TOL)

Gol krallığı:
11 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

10 gol:
KOSSİ (MTG)

8 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG), FELİX (K.KAYMAKLI)

7 gol:
YASİN (Yeşilova), BEKİR (Göçmenköy)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

30/11/2021 10:00
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