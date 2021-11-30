Haftanın 'en'leri
30/11/2021
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Haftanın teknik adamı:
DERVİŞ KOLCU (K.KAYMAKLI)
Haftanın futbolcusu:
HASAN EVREN (YENİCAMİ)
Haftanın hakemi:
MEHMET SEZENER (M.A.YEŞİLOVA-TOL)
Haftanın kare:
FELİX (K. KAYMAKLI), YUNUS (BİNATLI), MEVLÜT (GÖÇMENKÖY), ERTAÇ (TOL)
Gol krallığı:
11 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
10 gol:
KOSSİ (MTG)
8 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG), FELİX (K.KAYMAKLI)
7 gol:
YASİN (Yeşilova), BEKİR (Göçmenköy)
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