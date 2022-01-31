Haftanın 'en'leri
16. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve gol krallığı
31/01/2022
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Haftanın teknik adamı:
CANER OSHAN (DTB)
Haftanın futbolcusu:
AGOHA (GÖNYELİ)
Haftanın hakemi:
UTKU HAMAMCIOĞLU ( Y.DUMLUPINAR-MTG)
Haftanın kare ası:
BİLLY (DTB), ADİL (MTG), TOYKAN (HAMİTKÖY), ŞÜKRÜ (GÖNYELİ)
Gol krallığı:
14 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
12 gol:
KOSSİ (MTG)
10 gol:
REMZİ (MESARYA)
9 gol:
BEKİR (GÖÇMENKÖY), FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke), EMRE (MTG), WESTON (Y.DUMLUPINAR)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: