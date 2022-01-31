Haftanın 'en'leri

16. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve gol krallığı

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31/01/2022

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

 

Haftanın teknik adamı:

CANER OSHAN (DTB)

 

Haftanın futbolcusu:

AGOHA (GÖNYELİ)

 

Haftanın hakemi:

UTKU HAMAMCIOĞLU ( Y.DUMLUPINAR-MTG)

 

Haftanın kare ası:

BİLLY (DTB), ADİL (MTG), TOYKAN (HAMİTKÖY), ŞÜKRÜ (GÖNYELİ)

 

Gol krallığı:

14 gol:

MİSHALİ (Cihangir)

 

12 gol:

KOSSİ (MTG)

10 gol:

REMZİ (MESARYA)

9 gol:

BEKİR (GÖÇMENKÖY), FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke), EMRE (MTG), WESTON (Y.DUMLUPINAR)

Toplu sonuçlar:

 

Puan durumu:

Program:

31/01/2022 10:04
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TAGS: futbol, haftanın enleri
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