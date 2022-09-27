Haftanın 'en'leri
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 1. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
27/09/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 1. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
Haftanın takımı:
Miracle Değirmenlik
Haftanın teknik adamı:
Nazım Aktunç (Mesarya)
Haftanın futbolcusu:
Eray Vudalı (MTG)
Haftanın hakemi:
Tufan Çerçioğlu (Mesarya-Lefke)
Haftanın kare ası:
Şükrü (M.Değirmenlik), M. Çavuş (YAK), Ernest (Hamitköy), Mejdi (M.A.Yeşilova)
Gol krallığı:
2 Gol: Mejdi (Yeşilova), Eray (MTG), Ernest (Hamitköy), Akabueze (Değirmenlik), Sylla (YAK)
Puan Durumu:
Haftanın Programı: