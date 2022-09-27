Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 1. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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27/09/2022

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Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 1. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

Haftanın takımı:

Miracle Değirmenlik

 

Haftanın teknik adamı:

Nazım Aktunç (Mesarya)

 

Haftanın futbolcusu:

Eray Vudalı (MTG)

 

Haftanın hakemi:

Tufan Çerçioğlu (Mesarya-Lefke)

 

Haftanın kare ası:

Şükrü (M.Değirmenlik), M. Çavuş (YAK), Ernest (Hamitköy), Mejdi (M.A.Yeşilova)

 

Gol krallığı:

2 Gol: Mejdi (Yeşilova), Eray (MTG), Ernest (Hamitköy), Akabueze (Değirmenlik), Sylla (YAK)

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

27/09/2022 10:40
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