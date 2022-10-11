Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 3. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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11/10/2022

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Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 3. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:

MESARYA

Haftanın teknik adamı:

TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)

Haftanın futbolcusu:

FİKRET YAĞCIOĞLU (YENİCAMİ)

Haftanın hakemi:

OSMAN ÖZPAŞA (MTG-DTB)

Haftanın kare ası:

ÜNAL (MTG), FIRAT (YENİCAMİ), SERCAN (CİHANGİR), FELİX (KAYMAKLI)

Gol krallığı:

4 Gol:

FİKRET (YENİCAMİ), SYLLA ( YENİCAMİ), ERNEST (HAMİTKÖY), MASHUMBA (G.GÜCÜ)

3 Gol:

AKABUEZE (DEĞİRMENLİK), OSİTA (GÖNYELİ)

 

11/10/2022 11:35
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TAGS: Aksa Süper Lig, haftanın enleri
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