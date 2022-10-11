Haftanın 'en'leri
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 3. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
11/10/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 3. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
MESARYA
Haftanın teknik adamı:
TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)
Haftanın futbolcusu:
FİKRET YAĞCIOĞLU (YENİCAMİ)
Haftanın hakemi:
OSMAN ÖZPAŞA (MTG-DTB)
Haftanın kare ası:
ÜNAL (MTG), FIRAT (YENİCAMİ), SERCAN (CİHANGİR), FELİX (KAYMAKLI)
Gol krallığı:
4 Gol:
FİKRET (YENİCAMİ), SYLLA ( YENİCAMİ), ERNEST (HAMİTKÖY), MASHUMBA (G.GÜCÜ)
3 Gol:
AKABUEZE (DEĞİRMENLİK), OSİTA (GÖNYELİ)