Haftanın 'en'leri
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
04/10/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
Haftanın takımı:
Y.Dumlupınar
Haftanın teknik adamı:
Emre Perçinci (Gönyeli)
Haftanın futbolcusu:
Charlton Mashumba (CB Gençlik Gücü)
Haftanın hakemi:
Mehmet Sezener ( Çetinkaya- Hamitköy)
Haftanın kare ası:
Mustafa Dağman(Gönyeli)
Mehmet Çavuş (YAK)
Malick Mane (Çetinkaya)
Hasan Piro (M.Değirmenlik)
Gol krallığı:
4 Gol: Emmanuel Ernest (Hamitköy), 4 Gol: Charlton Mashumba (CB Gençlik Gücü), 3 Gol: Osita Obiekwe (Gönyeli), 3 gol Badara Naby Sylla (Yenicami)
Puan Durumu:
Haftanın Programı: