Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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04/10/2022

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Haftanın 'en'leri

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

 

Haftanın takımı:

Y.Dumlupınar 

Haftanın teknik adamı:

Emre Perçinci (Gönyeli)

Haftanın futbolcusu:

Charlton Mashumba (CB Gençlik Gücü)

Haftanın hakemi:

Mehmet Sezener ( Çetinkaya- Hamitköy)


 

Haftanın kare ası:

Mustafa Dağman(Gönyeli)
Mehmet Çavuş (YAK)
Malick Mane (Çetinkaya)
Hasan Piro (M.Değirmenlik)

Gol krallığı:

4 Gol: Emmanuel Ernest (Hamitköy), 4 Gol: Charlton Mashumba (CB Gençlik Gücü), 3 Gol: Osita Obiekwe (Gönyeli), 3 gol Badara Naby Sylla (Yenicami)

Puan Durumu:

Haftanın Programı:

 

04/10/2022 11:50
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, süper lig
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