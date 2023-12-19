Haftanın maçı Minareliköy’ün

Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Ligi’nde haftanın maçını kazanan Minareliköy Spor Kulübü oldu.

Şampiyonluktaki en büyük rakiplerinden biri olan Gönyeli Darts Birliği’ni ağırlayan lider Minareliköy evinde kalabalık seyircisi önünde 10-6 galip gelerek namağlup averaj ile Gönyeli Spor Kulübü’nün önünde liderliğini sürdürdü.

Çekişmeli geçen maçta heyecan ve coşku eksik değildi. Minareliköy Spor Kulübü Şubat ayında yaşanan depremde kaybettiğimiz şampiyon melekleri de unutmadı. Bu sezon tüm maçlara formalarının arkasında #isiasortakdavamız hastag’i ile çıktı.

Ligin bir diğer namağlup takımı ve maç eksiği ile 4. Sırada yer alan Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği de haftayı kayıpsız geçerek liderlik takibini sürdürdü.

4. hafta sonuçları

Minareliköy Spor Kulübü - Gönyeli Darts Birliği 10 - 6

Gönyeli Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği 12 - 4

Cihangir Av/Atıcılık - Diamond Child Darts Derneği 12 - 4

Gönyeli Av/Atıcılık Kulübü - Beyarmudu Belediyesi 10 - 6

Lefkoşa Darts Birliği - Cihangir Spor Kulübü 4 - 12

2023-2024 SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P 1 MİNARELİKÖY SPOR KULÜBÜ 4 4 0 0 54 10 44 12 2 GÖNYELİ SPOR KULÜBÜ 4 4 0 0 50 14 36 12 3 GÖNYELİ DARTS BİRLİĞİ 4 3 0 1 49 15 34 9 4 CİHANGİR AV/ATICILIK 3 3 0 0 33 15 18 9 5 BEYARMUDU BELEDİYESİ 4 2 0 2 30 34 -4 6 6 GÖNYELİ AV/ATICILIK KULÜBÜ 4 1 0 3 31 33 -2 3 7 GÜZELYURT DARTS BİRLİĞİ 3 1 0 2 21 27 -6 3 8 CİHANGİR SPOR KULÜBÜ 4 1 0 3 19 45 -26 3 9 DİAMOND CHİLD DARTS DERNEĞİ 4 0 0 4 9 55 -46 0 10 LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ 4 0 0 4 8 56 -48 0