Haftanın maçı Minareliköy’ün

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19/12/2023

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Haftanın maçı Minareliköy’ün


Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Ligi’nde haftanın maçını kazanan Minareliköy Spor Kulübü oldu.

Şampiyonluktaki en büyük rakiplerinden biri olan Gönyeli Darts Birliği’ni ağırlayan lider Minareliköy evinde kalabalık seyircisi önünde 10-6 galip gelerek namağlup averaj ile Gönyeli Spor Kulübü’nün önünde liderliğini sürdürdü.

Çekişmeli geçen maçta heyecan ve coşku eksik değildi. Minareliköy Spor Kulübü Şubat ayında yaşanan depremde kaybettiğimiz şampiyon melekleri de unutmadı. Bu sezon tüm maçlara  formalarının arkasında #isiasortakdavamız hastag’i ile çıktı.

Ligin bir diğer namağlup takımı ve maç eksiği ile 4. Sırada yer alan Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği de haftayı kayıpsız geçerek liderlik takibini sürdürdü.

 

4. hafta sonuçları

Minareliköy Spor Kulübü - Gönyeli Darts Birliği                 10 - 6

Gönyeli Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği                     12 - 4                          

Cihangir Av/Atıcılık - Diamond Child Darts Derneği           12 - 4                          

Gönyeli Av/Atıcılık Kulübü - Beyarmudu Belediyesi           10 - 6                          

Lefkoşa Darts Birliği - Cihangir Spor Kulübü                       4 - 12              

 

 

 

2023-2024           SÜPER  LİG PUAN DURUMU

  

 

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

  

1

MİNARELİKÖY SPOR KULÜBÜ

4

4

0

0

54

10

44

12

  

2

GÖNYELİ SPOR KULÜBÜ

4

4

0

0

50

14

36

12

 

3

GÖNYELİ DARTS BİRLİĞİ

4

3

0

1

49

15

34

9

 

4

CİHANGİR AV/ATICILIK

3

3

0

0

33

15

18

9

 

5

BEYARMUDU BELEDİYESİ

4

2

0

2

30

34

-4

6

 

6

GÖNYELİ AV/ATICILIK KULÜBÜ

4

1

0

3

31

33

-2

3

 

7

GÜZELYURT DARTS BİRLİĞİ

3

1

0

2

21

27

-6

3

 

8

CİHANGİR SPOR KULÜBÜ

4

1

0

3

19

45

-26

3

 

9

DİAMOND CHİLD DARTS DERNEĞİ

4

0

0

4

9

55

-46

0

  

10

LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ

4

0

0

4

8

56

-48

0

 
                     

                       

19/12/2023 15:28
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TAGS: Haftanın maçı, Minareliköy
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