Haftanın şifresiz kanalda yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ilk maçlarla başlıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Haftanın açık kanalda yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu.

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19/09/2023

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Haftanın şifresiz kanalda yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları oynanacak. 

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında belirli maçlar açık kanalda yayınlanıyor. 

Devler Ligi'nde ilk haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu. 

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta açık kanalda yayınlanacak maçlar

19 Eylül Salı günü saat 19:45'te başlayacak olan Young Boys-RB Leipzig maçı TV 8.5 ekranlarında olacak. 

Yine 19 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak olan Manchester City-Kızılyıldız maçı TV 8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

20 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak olan Arsenal-PSV maçı da TV 8.5'tan canlı yayınlanacak. 

19/09/2023 10:29
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TAGS: Şampiyonlar, Ligi, maçları,
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