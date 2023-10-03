Haftanın şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ikinci maçlarla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Haftanın açık kanalda yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu.

Galatasaray'ın da mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta grup maçları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında belirli maçlar açık kanalda yayınlanıyor.

Devler Ligi'nde ikinci haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta açık kanalda yayınlanacak maçlar

3 Ekim Salı günü saat 19.45'te Union Berlin-Braga ve saat 22.00'de Kopenhag-Bayern Münih maçları TV 8.5'ten canlı yayınlanacak.

4 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Antwerp-Shakhtar ve saat 22.00'de Newcastle-PSG maçları TV 8.5'ten canlı yayınlanacak.