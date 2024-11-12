Haftanın sonuna doğru yer yer sağanak geçişleri olacak

Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava soğuyacak, haftanın sonuna doğru yer yer sağanak geçişleri olacak.

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12/11/2024

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Haftanın sonuna doğru yer yer sağanak geçişleri olacak

Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava soğuyacak, haftanın sonuna doğru yer yer sağanak geçişleri olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 13-18 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın hafif, Cuma, cumartesi ve pazar yer yer sağanak bekleniyor.  Hava diğer günlerde genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde ve sahillerde 22-25, diğer günlerde 18-21 derece dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

12/11/2024 08:50
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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