Hain içerdeyse, kapı kilit tutmaz

HAİN İÇERDEYSE, KAPI KİLİT TUTMAZ. MAALESEF BU ÜLKENİN KAYNAKLARINI ÇAR ÇUR EDİP, DOĞASINI PEŞKEŞ ÇEKENLER BAKANLIKLARA ÇÖREKLENDİLER

POLİS ÇAVUŞU RÜŞVET YER Mİ? DOSYADAN DELİL İÇEREN BELGE ÇALIP, SUÇLANAN TARAFA VERİR Mİ? YEMEMELİ, VERMEMELİ… YAZIK GERÇEKTEN…

Sanki de, “bilinmeyen bir el” her şeyin daha da kötü olması için çaba harcıyor. Öyle ya, “daha kötü ne olabilir” dedikçe, hep daha kötüsü ile karşılaşıyoruz. Kamunun her tarafı tel tel dökülürken, ekonomiyi ayağa kaldıracak en önemli konu olan enerjide çuvalladıkça çuvallıyoruz

“Umut” hepimizi bu topraklarda tutan en önemli mücadele gücümüz. Umut ederek geldik bu güne. “Daha iyi olacak, biz de mücadele edeceğiz, katkı sağlayacağız” dedik hep. Öyle bir noktaya gelindi ki, şimdi o “umut” da öldürülmek üzere

1974’e uzanan en kötü zamanlarda umut vardı. Elinde tüfek, ağzında sigara mevzide bekleyen bir gencin, “Türkiye gelecek bizi kurtaracak” umudu vardı. En azından havaya bakar, bir uçak görse içi kıpır kıpır olurdu. Şimdi, o umudun zerresi kalmadı

Siyaset de hiç bu kadar aciz duruma düşmedi. Geçmişin siyasetçileri, hele de iktidarda, icra makamındaysa, en ufak bir eleştiriden içerler, kendisini izah etmek için canını yer, “kamunun parasını çar çur etti” cümlesinden utanırdı, şimdi?

En ağır eleştirilere rağmen, gözler kör, kulaklar sağır, vicdanlar ise körelmiş. Siyaset kurumu, sorun çözme sanatıdır. Değil burada, dünyanın her yerinde bu böyledir. Siyasetçi sorun çözmek için vardır. Ya da siyasetçiye gerek de yoktur, siyaset yapmasına hiç gerek yoktur

O “sorun çözme” ustaları gitti, yerlerine, “neyin nasıl olmayacağını anlatan” anlatma uzmanları geldi. Her ihalenin takibinde onlar var. Bakanlıkları “sır küpü” hısım akraba, hatırlı partililerle doldurdular. Sadece toplumun arazilerine, kaynaklarına, geleceğine göz koydular

Maalesef toplumun gözü önünde, toplumun kaynakları çar çur edilip, ülkemizin güzellikleri peşkeş çekilirken, “hain içeride ve kapı kilit tutmuyor…” Toplum, ülke, Yeşilada, vatan, toprak, bayrak, tarih hiçbir şekilde umurlarında değil. Söyleneni yapma, peşkeşi çekme, parasını alma derdinde onlar

Bu elektrik faturaları ile bu ülkede üretim yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Bir kesim şimdi çökecek, bugünün krizine dayananlar bu sarmalda gelecekte çökecek. İşsizlik artarken, borçlarını ödemekte zorlanan esnaf, devlete vergi vermekten de vazgeçecek, zincirleme bir kriz bu

Sadece turizmi ayakta tutmak için turizmcilerin toplam borçlanması 5 Milyar TL. Bu KKTC tarihinde bir rekor. KKTC bütçesinin yüzde 40’ı kadar neredeyse borçlanma var. Geri ödenemeyen turizm kredileri ise 670 milyon TL. Bu sektör, kamudan sonra en çok istihdam sağlayan sektör

Bir taraftan enerji çok pahalı, çeşitlilik için hiçbir adım atılmıyor. Teknecik artık AKSA’dan daha pahalıya üretiyor, avantajımızı kaybediyoruz. Ama halen gemi geldiydi gelmediydi kavgası… Yine gemi gecikiyor. Ülke gibi sanki, bilinçli bir şekilde bir el kriz yaratıyor.

Her tarafı mı çürür bir memleketin? Her tarafı. Polis dosyadan “suçluyu hapse tıkacak” delil içeren belgeyi alır, Enver Bahçeciler’in avukatına verir. Maalesef hep söylerim. “Maaşı yetmeyenler” kamuda görev almamalı. Polis çavuşu yahu, rüşvet yer mi? Yememeli…

Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Herkesin “bir kendi önemli” olduğu böylesi bir dönemde, toplumsal kalkınmaya olan inancımı yitirmeden, sabırla anlatacağız. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

Bu habere tepkiniz:



04/08/2022 08:27