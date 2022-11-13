“Hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum”

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13/11/2022

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“Hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum”” dedi.

İşte o paylaşım:

“Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilerim.

Olaydan duyduğum üzüntüyü dile getirirken, bu gibi saldırıların Aziz Türk Milleti’ni asla korkutamayacağını ve aciz duruma düşüremeyeceğini de belirtmek isterim.

Başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere, tüm milletimize baş sağlığı dileklerimi sunarım. #taksim”

13/11/2022 18:03
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TAGS: “Hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum”
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