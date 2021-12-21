Haiti'de akaryakıt tankeri faciası: Can kaybı 90 oldu

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan tankerdeki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan tankerde 14 Aralık'ta şiddetli bir patlama meydana geldi.

Bölge basınındaki habere göre, patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 90'a çıktığını, sağlık durumu kritik çok sayıda kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

700 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Ülkede silahlı grupların uyguladığı abluka ve güvenlik sorunları nedeniyle 700 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve ciddi bir akaryakıt krizinin yaşandığı öne sürülüyor.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük "resmi yas" ilan edildiğini duyurmuştu.

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21/12/2021 09:12