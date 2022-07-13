Haiti'deki çete savaşlarında onlarca kişi öldü

Cite Soleil Belediye Başkan Yardımcısı Jean Hislain Frederick, iki rakip çete arasındaki çatışmaların 8 Temmuz'da başladığını söyledi.

Frederick, çatışmalarda en az 50 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Yerel yetkililer, çatışmaların G9 ve G-Pep olarak bilinen iki rakip çete arasında sürdüğünü belirtiyor.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Cite Soleil'de devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin içme suyu, yiyecek ve tıbbi bakımdan mahrum kaldığını bildirdi.

Bölgedeki insani kriz nedeniyle diğer yardım kuruluşlarından destek talep eden örgüt, çetelere de sivillerin kurtarılması konusunda çağrıda bulundu.

Binlerce kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisine (Binuh) göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine (Cardh) göre ise şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 20 bini geçerken bu yılın nisan-haziran aylarında ülkenin çeşitli yerlerinden 326 kişi kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çetelerin etkinliklerini koruduğu ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.

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13/07/2022 11:33