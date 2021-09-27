Haitili göçmenler: Bize hayvan muamelesi yapıldı

ABD'nin Teksas eyaletinden sınır dışı edilen Haitili göçmenler, kendilerine hayvan muamelesi yapıldığını ve suçlu gibi davranıldığını söyledi.

Ülkelerindeki ekonomik kriz ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye göçmek zorunda kalan ve ardından sınır dışı edilen Haitililer, kendilerine yönelik kötü muameleye tepki gösterdi.

The Guardian'daki habere göre, geçtiğimiz hafta ABD'den Haiti'ye geri gönderilen göçmen sayısı 2 bini buldu. Bu göçmenlerden Evens Delva, "sığır gibi" toplandıklarını ve suçlu muamelesi görerek zincirlendiklerini söyledi.

Delva'nın eşi Maria ise, "Neler hissetiğimizi asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

"Haitililer hırsız değil"

Yerel medyaya konuşan Haitili 30 yaşındaki kadın ise yetkililerin kendilerine çok kötü muamelede bulunduklarını belirterek, "Haitililere hırsız gibi davrandılar. Haitililer hırsız değil, sadece daha iyi yaşam arayan insanlardır. Başka milletlerden insanlara bu şekilde davranmadılar. Bu ırkçılıktır." ifadesini kullandı.

ABD hükümeti, Meksika ile Teksas'ın Del Rio kasabasını bağlayan bir köprünün altında kurulan Haitili göçmen kampının tamamen temizlendiğini bildirdi.

Haiti Özel Temsilcisi istifa etmişti

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, ülkelerindeki iç karışıklık ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye kaçmak isteyen Haitili göçmenlerin ABD-Meksika sınırında sert müdahale ile karşılaşmasının ardından istifa etti.

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27/09/2021 10:27