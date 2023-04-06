Haji Wright'tan Galatasaray için transfer açıklaması

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Antalyasporlu Haji Wright transfer hakkında konuştu.

Antalyaspor'un Amerikalı yıldızı Haji Wright kış transfer döneminde Galatasaray ve Fenrebahçe ile anıldı.

Golcü futbolcu yayıncı kuruluş beIN Sports'a transfer iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

"Galatasaray çok büyük bir camia..." diyen Haji Wright, "Fantastik oyunculara sahip. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Inter ile de anılan 25 yaşındaki oyuncu, "Tıpkı Galatasaray gibi büyük bir camia. Bu gibi kulüplerle söylentilerimin çıkması, benim için şereftir" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Haji Wright bu sezon 20 maçta 13 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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06/04/2023 09:11