HAK-SEN: Döviz kurlarındaki düşüş fiyatlara yansımayacak mı?

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22/12/2021

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HAK-SEN: Döviz kurlarındaki düşüş fiyatlara yansımayacak mı?

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, döviz kurlarındaki düşüşe dikkat çekerek, “Döviz artışına endeksli olarak artırıldığı söylenen akaryakıt ve market fiyatları, dövizdeki düşüş göz önüne alınarak geri çekilecek mi? Hükümet edenler bunları denetleyecek mi?” diye sordu.

Hak-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükoğlu, son zamların ve iyice pahalılaşan hayatın halkı günden güne ciddi bir çıkmaza soktuğunu kaydetti.

Ekonomik krizlerin emekçi halkı fakirleştirirken, yeni zenginler yarattığını söyleyen Büyükoğlu, “Ülkemizde de maalesef pandemi süreci başladığından beri farklı şehirlere bayi açan süpermarketleri, devleti tehdit edip istediğini alan, halka benzin yok deyip, fiyat zamlanınca satacak benzin bulan akaryakıt şirketlerini ibretle izlemekteyiz” dedi.

Büyükoğlu, fırsatçıların denetlenmesi gerektiğini belirterek, devletin bu sürece müdahil olması gerektiğini kaydetti.

22/12/2021 11:12
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