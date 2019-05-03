HAK-SEN: Eski KTHY çalışanlarının prim borçları yatırılmadı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), mahkeme kararına rağmen eski KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim borçlarının yatırılmadığını belirtti.

HAK-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 3 Mart 2019 tarihli kararla emre bağladığı 15 milyon TL’nin bugüne kadar İhtiyat Sandığına yatırılmamış olmasının hukuk dışı bir uygulama olduğu iddia edildi.

Açıklamada, yasama, yürütme organları ve devlet yönetimi makamlarının ,mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “HAK - SEN kuvvetler ayrılığının temel taşlarından biri olan yürütme organının, ısrarla yürütmekte olduğu bu hukuk dışı uygulama ve anayasal ihlalin derhal ortadan kaldırılması gerekliliği olduğunun altını çizer” denilerek, mahkeme kararını uygulamayanların yasa tahtında cezalandırılması istendi.

Açıklamada, “Bağımsız yargımız tarafından emre bağlanan kararın uygulanmaması ve / veya uygulanmasının geciktirilmesi sadece prim hakkı sahibi çalışanların mağdur edilmesiyle sınırlı kalmayıp, ülkede yargı kararlarının uygulanabilirliğinin tartışılmasına ve maalesef ki,demokrasimizin derin yara almasına sebebiyet verecektir” denildi.



Sendika açıklamasında, hükümet edenlerden “Bu anayasal ihlalin, hukuksuzluğun ve demokrasinin zarar göreceği uygulamanın derhal ortadan kaldırılması için gerekli girişimi başlatması” talep edildi.

Sendikanın, yatırımların yapılmaması durumunda Maliye Bakanlığı’na icra davası açacağı belirtildi.