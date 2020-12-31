HAK-SEN: Umut dolu bir yıl olacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yeni yılın, emekçi halkın örgütlülüğü arttığı oranda umut dolu bir yıl olacağı inancını belirtti.

Yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Büyükoğlu, geride bırakılan 2020 yılının tüm dünya gibi ülkedeki halk için de sıkıntılarla geçtiğinin bir gerçek olduğunu ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarının yanı sıra, Türk Lirası’nın değer kaybı ile halkın hissettiği ekonomik sıkıntıların ciddi boyutlara ulaştığını savunan Büyükoğlu, şöyle devam etti:

“Çalışma yaşamındaki sıkıntılar, yoksulluk sınırında asgari ücret, elzem hizmetlerdeki yetersizlikler, özel sektördeki örgütsüzlük, eşitsizlik ve güvencesizlik zaten yıllardır yaşadığımız problemler arasındaydı.”

“MÜCADELE İLE DAHA GÜZEL GÜNLER…”

Büyükoğlu, 2020 yılında karşılaşılan ekonomik zorlukların bir gecede ortadan kalkmayacağını, ancak emekçi halkın örgütlülüğü arttığı oranda umut dolu bir yıl olacağını ifade ederek, “En zor zamanlar, mücadele ile yerini daha güzel günlere bırakır” ifadesini kullandı.

Tüm halkın yeni yılını kutlayan Büyükoğlu, sağlık çalışanları başta olmak üzere, içinden geçilen salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşayan halk için 2021 yılının daha güzel bir yıl olmasını temenni etti.

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31/12/2020 10:33