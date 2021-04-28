Hak-Sen’den İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na Eleştiri

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunulan İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı için, “çalışanın değil, işverenin elini güçlendirmek üzere hazırlandı” dedi.

HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tasarıyla Toplu İş Sözleşmesi’nin geçerliliğinin bir yılla sınırlandırılarak kendiliğinden yenilenmesinin önüne geçileceğini savundu.

Söz konusu adımın özel sektörde sendikalaşmayı daha da zorlaştırmak için atıldığını ileri süren Büyükoğlu, özel sektör çalışanlarının da insanca yaşamayı hak ettiğini söyledi, hükümet edenleri buna engel olmaktan vazgeçmeye çağırdı.

HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Biz özel sektörde örgütlenmeyi artırmaya çalışırken, onlar örgütlü yerlerdeki gücümüzü kırmaya çalışıyor. Emekçinin koşulları iyileştirileceğine, patronların eli güçlendiriliyor. Sermayedarlara sevginin, özel sektör emekçisine kötülüğün sınırı yok. Her seferinde bunu yeniden görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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28/04/2021 11:23