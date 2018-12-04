Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği işbirliğinde, “Hak Temelli Çocuk Hakları Eğitimleri” düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitimler, 6 Aralık Perşembe günü 09:00-17:00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alacak.

Eğitim çalışmasında, çocuk ihmal ve istismar türleri, çocukları istismardan koruyucu ve önleyici faaliyetler ve tedavi edici uygulamalar ele alınacak.

Açıklamada, eğitimin çocuklarla temas eden bireyler; polis, psikologlar, belediye çalışanları, okul yöneticileri, rehber öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları gibi meslek gruplarına yönelik olacağı da ifade edildi.

Eğitim çalışmasında sunumlar Çocuk Hakları Uzmanı Av. Laden Asilzade, Psikoterapist ve Uzman Psikolojik Danışman Ayten Özipek, Uzm. Dyt. Ayten Kanioğluları ve Yrd. Doç. Dr. Tuba Him Karabıyıklı tarafından yapılacak.

Ücretsiz düzenlenecek etkinliğin sonunda, katılımcılara sertifika verilecek.

Kayıt ve Bilgi için Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin 0533 879 95 95 numaralı telefonu aranabilir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, çocuk haklarının herkes tarafından bilinmesi ve çocuk haklarına herkesin saygı duyması gerektiğine işaret ederek, tüm çocukların sevgi, mutluluk, huzur ve güven ortamında yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekti.

Güngördü, bir toplumun, çocukları koruyabildiği sürece var olabileceğini ifade ederek, “Hak Temelli Çocuk Hakları Eğitimleri” ile uzmanlar tarafından verilecek bilgilerle, böylesi hassas bir konuda çocuklarla temas halinde olan kişiler ve meslek gruplarındakilerin daha bilinçli olabilmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.