Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Sanatçının yoğun bakıma alındığı belirtildi.
22/04/2021
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi. DHA