Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Sanatçının yoğun bakıma alındığı belirtildi.

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22/04/2021

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Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi. DHA

22/04/2021 09:10
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TAGS: Hakan Altun, haber, kktc
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