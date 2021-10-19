Hakan Altun’un Kıbrıs konseri için istediği ücret dudak uçuklattı!

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19/10/2021

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Hakan Altun’un Kıbrıs konseri için istediği ücret dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yılbaşı gecesi sahneye çıkmak için Kıbrıs’taki bir otelden tam 700 bin lira istedi. Sanatçıların en fazla 250-500 bin lira arasında ücret talep ettiğini belirten otel yetkilileri, bu fahiş isteği geri çevirdi.

Yılbaşı yaklaşırken ünlü sanatçıların konser programları belli olmaya başladı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere birçok yerden teklif alan şarkıcıların çoğu, ücretlerini 250-500 bin lira arasında belirledi.

YENİ İSİM ARAYIŞINA GİRDİLER

Ancak bazı sanatçılar, fahiş fiyatlar isteyince ortalık karıştı. Ünlü şarkıcı Hakan Altun da yılbaşı gecesi için Kıbrıs'taki bir otelden teklif aldı.

Ancak Altun, 700 bin lira talep edince otel yetkilileri, bu ücreti abartılı bulup başka isim arayışına girdi.

19/10/2021 11:36
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TAGS: Hakan Altun
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