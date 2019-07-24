Hakan Atilla Türkiye'de böyle karşılandı

ABD'de 32 ay cezaevinde kalan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı ailesi ve Bakan Albayrak karşıladı.

New York JFK Havalimanı'ndan havalanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da içinde bulunduğu grup, Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

ALBAYRAK: ÇOK GÜZEL BİR GÜN

Hakan Atilla'yı İstanbul'a gelişinde ailesi ve TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

Atilla ile bir süre görüşen Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak. Dinlenecek inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun."