Hakan attı, Inter 3 puanı kaptı

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25/08/2024

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Hakan attı, Inter 3 puanı kaptı

İtalya Serie A'da Inter, konuk ettiği Lecce'yi 2-0 yendi. Ligde bu sezonki ilk galibiyetini alan Inter'in 2. golünü penaltıdan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu attı.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, Lecce'yi konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakadan Inter 2-0 galip ayrıldı.

Mavi-siyahlılara 3 puanı getiren golleri 5. dakikada Matteo Darmian ve 70. dakikada penaltıdan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan Inter puanını 4'e çıkardı. Lecce ise 2. haftayı da puansız kapattı.

25/08/2024 12:29
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TAGS: Hakan attı, Inter 3 puanı kaptı
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