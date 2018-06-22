Hakan Çakmak ölümünün 1.yıldönümünde anılıyor

Geçen yıl vefat eden BRT çalışanlarından televizyon programcısı ve gazeteci Hakan Çakmak, ölümünün birinci yıldönümünde bugün anılıyor. Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu bazı etkinlikler yapacak.

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, Hakan Çakmak’ı anma programı çerçevesinde bugün Çakmak’ın Minareliköy’de bulunan mezarını ziyaret edecek.

Kıbrıs Edebiyat DerneğiBaşkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Yıltan Taşçı’nın Çakmak anısına düzenlediği “Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil / Hakan Çakmak ve ressamlarımız…” sergisi bu akşam İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.

Saat 19.00’da açılacak sergi, 26 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: BRTK