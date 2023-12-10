Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Inter, Udinese'yi 4-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

ads ads ads ads
10/12/2023

ads
Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Inter, Udinese'yi 4-0 yendi


İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 37. dakikada penaltıdan kaydederken maçın diğer gollerini Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez attı.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da 15. haftayı 38 puanla zirvede tamamladı.

10/12/2023 10:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hakan Çalhanoğlu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.