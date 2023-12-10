Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Inter, Udinese'yi 4-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 37. dakikada penaltıdan kaydederken maçın diğer gollerini Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez attı.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da 15. haftayı 38 puanla zirvede tamamladı.