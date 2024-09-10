Hakan Çalhanoğlu'nun ''Ballon d'Or'' gururu

Bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterine hayat veren Cansu Demirci evlendi.

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10/09/2024

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Hakan Çalhanoğlu'nun ''Ballon d'Or'' gururu

Cansu Demirci, Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandırmıştı.

Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.

10/09/2024 09:11
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TAGS: Cansu Demirci, Sinem Kobal, haber
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Mourinho'ya karar değiştirten performans: Yıldız futbolcu takıma dönüyor

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gözden çıkarılan futbolcular arasında gösterilen Cengiz Ünder, Portekizli hocayı etkilemeyi başardı. Mourinho'nun Avrupa listesine yazdığı futbolcu idman performansıyla en iyiler arasında yer alarak deneyimli çalıştırıcının gözüne girmeyi başardı. Mourinho'nun takımdan ayrılabilir raporu verdiği futbolcuyu artık böyle görmediği ve ilerleyen haftalarda Cengiz Ünder'e daha fazla süre vereceği belirtildi.

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