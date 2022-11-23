Hakan Çil, WBC maçına çıkacak

30 yıllık deneyimli boks eğitmeni olan Kıbrıslı Türk Serdar Özkan’ın eğitmenliğindeki Hakan Çil, 27 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek, WBC maçına çıkacak.

9 yaşından beri dövüş sporuyla uğraşan KKTC’li sporcu Hakan Çil, daha önce Kickboks Dünya 3‘üncülüğü ve Avrupa Şampiyonluğu elde etti.

Kariyerini boksta devam ettirmeye karar veren Çil, daha önce boksta Türkiye Şampiyonluğu da elde etmişti.

(30 yıllık deneyimli boks eğitmeni olan Kıbrıslı Türk Serdar Özkan)

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23/11/2022 20:46