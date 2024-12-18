Hakan Fidan bu kez kendi heyetiyle ilk kez KKTC’ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 24 ya da 25 Aralık’ta KKTC’yi ziyaret edeceği öğrenildi.

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18/12/2024

Hakan Fidan bu kez kendi heyetiyle ilk kez KKTC’ye geliyor

 

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 24 ya da 25 Aralık’ta KKTC’yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Fidan, Dışişleri Bakanı olmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte iki kez KKTC’yi ziyaret etmişti.

Fidan bu kez sadece Dışişleri Heyeti ile birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun davetiyle KKTC’ye gelecek.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tatar ile de Kıbrıs Konusu’ndaki son gelişmeleri ele alacak.

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TAGS: haber, kıbrıs
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