Hakan Fidan, Cenevre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti

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18/03/2025

Hakan Fidan, Cenevre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti

 Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de dün CERN'i ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Fidan, merkezde görev yapan Türk bilim insanlarıyla da bir araya geldi.

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TAGS: Hakan Fidan, Cenevre
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