Hakan Fidan Cenevre'ye gidiyor! Kıbrıs konulu toplantıya katılacak
YAYIN TARİHİ:
16/03/2025
TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'ye gidecek. Bakan Hakan Fidan Kıbrıs konulu genişletilmiş toplantıya katılacak.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17-18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde 17-18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya iştirak edecektir" denildi.
YAYIN TARİHİ: