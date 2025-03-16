Hakan Fidan Cenevre'ye gidiyor! Kıbrıs konulu toplantıya katılacak

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
16/03/2025

Hakan Fidan Cenevre'ye gidiyor! Kıbrıs konulu toplantıya katılacak

 

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'ye gidecek. Bakan Hakan Fidan Kıbrıs konulu genişletilmiş toplantıya katılacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17-18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde 17-18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya iştirak edecektir" denildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Hakan Fidan, Cenevre, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.