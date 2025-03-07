Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile Görüştü

Son günlerde Güney Kıbrıs ile yakın diplomatik temasa giren Kazakistan ile Türkiye arasında yapılan görüşme dikkat çekti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık, bölgesel konular ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Nurtleu, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmişti.