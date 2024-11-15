Hakan Fidan: Kıbrıs Türklerinin iftihar günü

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik haklarının ve uluslararası statülerinin tescil edilmesinin önemini vurguladı. Fidan, yaptığı açıklamada, KKTC’nin uluslararası platformda hak ettiği yeri alması için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Fidan, “Ada’nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi vazgeçilemez önceliğimizdir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun, her daim bir ve beraberdir,” ifadesini kullandı.

Fidan'ın paylaşımı şöyle:

"Kıbrıs Türklerinin iftihar günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41’inci yıl dönümünü çoşkuyla kutluyoruz. Ada’nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi vazgeçilemez önceliğimizdir. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şartlar ne olursa olsun, her daim, bir ve beraberdir."