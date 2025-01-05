Hakan fidan, KKTC’yi ziyaret edecek!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8-9 Ocak tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durumun ardından Fidan’ın KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaret, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verilen önem” şeklinde değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.