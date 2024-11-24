Hakan Gündüz: Öğretmenler günümü kutlamayın!

Sosyolog ve Siyaset Bilimci Hakan Gündüz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde paylaştığı yazıda "Öğretmenlik ailemizde 1900 yılların ilk çeyreğinde nenemin babası, büyük dedem Ali Fevzi Gündüz Hoca ile başladı. Oğlu büyük dayım Zeki Gündüz ve babam Peyami Gündüz'le devam etti. Dayım Yusuf Öztürk, onun 2 çocuğu, teyzemin kızı, diğer dayımın oğlu da öğretmendir." ifadelerini kullandı.

Gündüz, "Ben bayrağı babasından alan, okumayı ilk öğretmeni annesinden öğrenen, ailesinden gelen öğretmenlik kültürünü sonuna kadar sindirmiş olduğunu hisseden bir öğretmenim." dedi

Paylaşımın devamı şu şekilde;

"Mesleğime hep gurur duydum. Tüm bozulmaya rağmen "sınıf benim mabetimdir" dedim .

Sınıfa girince, öğrencilerim tüm sıkıntılara göğüs germemi sağlar diye düşündüm.

Ama son yıllarda tüm toplumda olduğu gibi sınıflarımdaki vahim değişim gönlümdeki mabetimin yıkılmasına neden oldu. Vahim diğer unsurları saymak bile gereksiz, o kadar görünürler ki...

Bugünlerde, asla! dediğim emekliliğimin bir an önce gelmesini iple çekiyorum. Hiç aklıma gelmezdi emeklilik zorunluluk süremin dolduğu gün, üstelik 3 yıl maaş almamayı göze alarak ayrılmayı düşüneceğim...

El birliği ile toplumu, eğitimi ve haliyle öğretmenlik mesleğini de rezil ettik, kepaze ettik.

Bugün öğretmenler günü. Bu günü ilan eden Başöğretmen Mustafa Kemal. "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyen, "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır" diyerek toplum için öğretmenin öneminin altını çizen ve "Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir" diyerek noktayı koyan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği öğretmenler günü. Bu esaslar dikkate alınırsa biz neredeyiz şu an...

El birliği ile öğretmenliği bu duruma düşüren kimsenin öğretmenler günü kutlaması veya kutlama mesajı yayınlamasına hakkı yok.

Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili ilkelerini "hiç" edenlerin, Onun ilan ettiği günü kutlamaya hiç hakkı yok.

Bırakın sahte, cancanlı, hamasi, ikiyüzlü kutlamaları. Oturun bir düşünün neler oluyor diye.

Atatürk'ün uyardığı gibi, el birliği ile "millet olmaktan kabileye" dönüştük. Biz hala partiler düzenliyoruz, instegramda lale devri fotoğrafları yayınlıyoruz, idarecilerin sahte ikiyüzlü kutlama mesajlarına muhatap oluyoruz.

Bırakın kutlamayı... Yapmayın...

Beni hiç kutlamayın..."