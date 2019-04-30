Hakan Mengüç Kıbrıslı sevenleri ile buluşacak

İlkleri gerçekleştirmesi ile bilinen City Mall AVM, ünlü yaşam koçu, neyzen ve yazar Hakan Mengüç’ü Kıbrıslı sevenleri ile buluşturacak.

Türkiye’nin en çok tanınan yaşam koçlarından biri olan Hakan Mengüç 4 Mayıs'ta saat 16:00'da sevenleri ile CITY MALL AVM’de buluşacak.

Etkinlikte sufizm üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek ve anı yaşamak, Mevlana, sabır gibi konularında izleyicilerine bir çok anekdotu paylaşacak olan Hakan Mengüç, sohbet aralarında neyini üfleyecek. (MHA)