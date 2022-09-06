Hakan Mengüç’ün yeni kitabı Her Şey Vaktini Bekler yayımlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sufi Akademi Başkanı, Sufizm ve felsefe akımının önde gelen temsilcisi yazar Hakan Mengüç' ün yeni kitabı “Her Şey Vaktini Bekler” çıktı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, kitap tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

"Sufizm Ve Mindfulness Sempozyumu 2022" 10-11 Eylül’de

Öte yandan GAÜ Sufi Akademi & Mindfulness Akademi tarafından, Başkan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde; GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç’ün katılımıyla düzenlenecek “Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu” 10-11 Eylül’de yapılıyor.

Birinci günün ilk yarısı halka açık bir programla GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alacak sempozyum öğleden sonra katılımcıların bilet alarak katılacağı; Nadia Maya ile Sema Gösterisi, Ali Danış ile Semazen Gösterisi ve Hakan Mengüç ile söyleşi ve imza töreni ile son bulacak.

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06/09/2022 15:07