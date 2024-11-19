Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel hakkında açıklama: Haksızlığa uğramasına tahammül edemem

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.

GÜLSE BİRSEL'İN VURAL ÇELİK'E TARTIŞMALI VEDASI

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etmişti.

"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullandı:



"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

"HAKSIZLIĞA UĞRAMASINA TAHAMMÜL EDEMEM"

Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, eleştirilerin hedefi olan Gülse Birsel hakkında konuştu. Snob Magazin'e konuşan Meriçliler yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

Hakan Meriçliler, Gülse Birsel için "Yalan Dünya'da 90 bölüm oynadım. Bence Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"GÜLSE HANIMI ŞU ÖZETLER: ÇOK HAKKANİYETLİDİR"

Meriçliler açıklamasına şöyle devam etti:

"Evin fotoğraflarını yollayıp ‘Lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir. Daha önce de az kaşe tartışmaları vardı, hiçbiri doğru değil. Herkese hakkı verildi. Gülse hanımı şu özetler: Çok hakkaniyetlidir. Yalan Dünya'da sokağın adı Gazanfer Özcan Sokağı'ydı. Eşi Gönül hanımın evi çok uzaktaydı, kendisine sete yakın yerde ev tutup şoför ayarlamıştır. Gülse Birsel budur. Hakkaniyet."

Meriçliler, Yalan Dünya dizisinde "Çağatay" karakterine hayat verdi.

ÇELİK'İN AİLESİNDEN YANIT

Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik, ailesi adına Gülse Birsel'e yazılı bir açıklama ile tepki göstermişti. İşte Çelik ailesinin o açıklaması:



"HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR"

"Kamuoyunun dikkatine... Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak. Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz. Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Ağabeyim hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

"BİRSEL'E TAVSİYEMİZ ABİMDEN HELALLİK İSTEMESİDİR"

"Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Ağabeyim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi. Ağabeyim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı. Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; ağabeyimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Ağabeyim yüce gönüllüdür, umarız affeder. Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak."

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çeli, hayatını kaybetti. Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı. Ünlü oyuncu 51 yaşındaydı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?



Aslen Ordulu okan Vural Çelik, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.



Vural Çelik 2014 yılında kalp krizi geçirmişti.