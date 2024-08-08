Hakan Reçber, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sevindiren haber tekvandodan geldi. Türkiye adına mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, başarılı performansıyla çeyrek finale yükseldi. Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşılaşan Reçber, rakibini 11-4 ve 16-15'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak olan Hakan Reçber, bu maçtan da galip ayrılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Reçber’in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansı, Türkiye'ye yeni bir madalya kazandırma umutlarını artırıyor.

Hakan Reçber kimdir?

Hakan Reçber, 17 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya geldi. Tekvando branşında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına 63 ve 68 kilolarda mücadele eden Reçber, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli başarılara imza attı.

2021 ve 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk tekvandosunun gururu olan Reçber, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Reçber, 63 kilo finalinde Taylandlı rakibi Banlung Tumtimdang'ı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.