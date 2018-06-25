Hakan, Survivor’dan elendi, eşinden duygusal mesaj geldi

Dün akşam yaşanan eleme sonrasında Survivor adasına veda eden isim Hakan Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu Kıbrıs’a bir kez daha gitme şansını yakalayamadı. Ona en büyük teselliyi veren kişiyse hamile eşi Gizem oldu. Genç kadın sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

“Veda zamanı… Aslında kavuşma zamanı. Sen hep ayrılıklar güzeldir eğer kavuşmalar bir fazlaysa derdin. Survivor'a giderken seni yalnız bırakmak istemiyorum demiştin. Bırakmamışsın da… Gönül isterdi ki Hako'm Kıbrıs'a gidenlerden olmanı ama nasip buraya kadarmış. En önemlisi çok şükür ki sağlıkla tamamladın bu zorlu mücadeleyi. 5 aydır hergün ayrı bir heyecan yaşattın bize. Seninle sevindik seninle ağladık. İstanbul ödülü'nde 7 yıllık evliliğimizin meyvesi kızımızı babasına müjdelemek var ya, işte o en anlamlısıydı benim için. Senin haberi aldığında ilk sevincini hayatım boyunca unutamayacağım. İyi ki tekrar katılmışsın Survivor'a. İyi ki… Konseydeki son konuşmanda da vicdanınla, insanlığınla, yine bizi duygulandırdın. Sen hem iyi bir insansın hem de iyi bir Survivor. Şimdi de çok iyi bir baba olacaksın buna eminim. Sevenlerin, dostların, tüm destekçilerin, ailen olarak heyecanla bekliyoruz seni. Gönlümüzün şampiyonu şimdi yuvana dönme zamanı… Gel hadi, kızımla, ailenle seni heyecanla bekliyor olacağız havaalanında… Ve şunu bil ki aşkım, aşık olduğun iki kadın seninle gurur duyuyor.