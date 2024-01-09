Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton İkincisi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürülüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzelenen Uluslararası 14. Adana Kurtuluş yarı maratonu (21 Km) (10 Km) çocuk ve Halk koşusu yapıldı.

Tazegül İkinci, Kurt Beşinci

Türkiye’de Uluslararası 14. Adana Kurtuluş yarı maratonu’nda yarışan Ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül ve Eser Kurt iddialı bir şekilde katıldıkları Kurtuluş yarı maratonunda başarılı dereceler elde etti. Uluslarası 14. Adana Kurtuluş yarı maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonda koşarak atletler dereceye girebilmek için yarıştılar. Adana’da düzenlenen Uluslararası 14. Adana Kurtuluş yarı maratonuna Ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 40-44 yaş gurubunda 1 saat 11 dakika 57 saniye ile Türkiye genelinde 2.ci oldu. 40-44 yaş grubunda ise Eser Kurt 1 saat 13 dakika 22 saniye ile 5.ci olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Uluslararası 14. Adana Kurtuluş yarı maratonu kadınlar 21. Km genel klasman 1.cisi Kenyalı atlet Ruth Jebet ile birlikte atletimiz Hakan Tazegül finiş yaptı.