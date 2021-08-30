Hakan Tazegül birinciliklere ambargo koydu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden milli atletimiz Hakan Tazegül’ün başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de Eskişehir’de gerçekleştirilen 21 Km Eskişehir yarı maraton şampiyonası finaline katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli atletimiz Hakan Tazegül takım halinde ve ferdi branşda takım halinde birinci olarak çok önemli başarıya imza atarak birinciliklere ambago koydu.

Kürsünün Vazgeçilmezi

Eskişehir yarı maratona 40-44 yaş grubu 21 Km yarışına 631 atletin katıldığı atletizim yarışına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli atletimiz Hakan Tazegül birinci olurken, milli atletimiz genel klasmanda ise 8.oldu. 4 takımın katıldığı Eskişehir yarı maratonu 21 Km yarışa Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu milli takımı ile de katılan milli atletimiz Hakan Tazegül, takım halinde Türkiye genelinde birinci gelerek çok önemli başarıya imza attı. Eskişehir yarı maraton şampiyonası finalinde İstanbul Beykoz Belediye Spor ikinci, Trabzon Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Eskişehir yarı maraton şampiyonası finalinde yarışan diğer atletlerimizden Eser Kurt 35-39 yaş gurubunda dördüncü olurken, genel klasmanda ilk 10’a giremezken, yaş grubunda dereceye giremeyen Yusuf Gökalp ise genel klasmanda 10’cu oldu.

Son Durak İzmir Foça

Eskişehir yarı maraton şampiyonası finalinde yarışan ve başarılı sonuçlar elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli atletimiz Hakan Tazegül 9 Eylül Perşembe günü İzmir Foça’da yapılacak olan Türk Silahlı Kuvvetler kros şampiyonasına katıldıktan sonra 11 Eylül Cumartesi günü adaya dönecek.

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30/08/2021 10:24