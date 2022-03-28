Hakan Tazegül İstanbul Yarı Maratonda Birinci Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, tarihi yarımada’da gerçekleştirildi. N Kolay İstanbul yarı maratonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda birinci oldu. N kolay İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik parkurda 3 bin 637 atletin katılımı ile gerçekleştirildi. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu olumsuz hava şartalarına rağmen başarılı sporcumuz Hakan Tazgül, 1 saat 10 dakika ile iyi bir dereceyle birinci oldu. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu 40-44 yaş grubuna katılan bir diğer sporcumuz Yusuf Gökalp, 1 saat 13 dakika 50 saniyeyle 12.ci oldu.

Hedef 19 Mayıs Maratonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik parkurda birinci olarak çok önemli başarı elde ederken, gözünü Samsun’da düzenlenecek olan 19 Mayıs yarı maratonuna dikti. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımında da yer alan Hakan Tazegül Ankara’da kampta çalışmaları sürdürüyor.

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28/03/2022 12:53