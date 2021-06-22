Hakan Ürem evinde ölü bulundu

Gönyeli-Yenikent bölgesinde sakin 53 yaşındaki Hakan Ürem, bugün saat 11:00 sıralarında, evinde ölü bulundu.

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22/06/2021

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Hakan Ürem evinde ölü bulundu

Gönyeli-Yenikent bölgesinde sakin 53 yaşındaki Hakan Ürem, bugün saat 11:00 sıralarında, evinde ölü bulundu. Hakan Üren'den pazardan beri haber alınamıyordu. Ürem'in bedeninde doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ürem'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

22/06/2021 16:57
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TAGS: Hakan Ürem
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